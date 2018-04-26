Есть рекорд: в Сочи сыграли футбольный матч на высоте 2000 метров

В Сочи за 50 дней до старта чемпионата мира по футболу в России провели необычный матч. Команды легенд футбола России и Сочи сыграли в горах на высоте 2064 метра над уровнем моря. Встреча прошла на импровизированном футбольном поле в горноклиматической зоне "Цирк-2" на хребте Абига. В ней приняли участие известные в прошлом советские и российские футболисты Андрей Канчельскис и посол Сочи на ЧМ-2018 Евгений Ловчев.

Как рассказал исполняющий обязанности генерального директора курорта "Горки Город" Александр Немцов, эту игру занесли в книгу рекордов России как самую высокогорную.

Поединок завершился ничьей — 3:3.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (15 июня), Бельгии и Панамы (18 июня), Германии и Швеции (23 июня), Австралии и Перу (26 июня). 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, а 7 июля – четвертьфинал.