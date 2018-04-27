Базы команд-участниц чемпионата мира по футболу в России - 2018

В пятницу был опубликован список баз 32 команд-участниц Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Во время турнира базы команд являются штаб-квартирами, которые включают в себя расположенные неподалеку друг от друга отель и тренировочную площадку. Также они находятся примерно в часе езды от аэропортов, принимающих самолеты средней грузоподъемности. В процессе отбора представители сборных совершили в общей сложности 123 визита на предложенные объекты.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.