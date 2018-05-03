Билетов на матчи ЧМ-2018 почти не осталось, Россия готова принять турнир

В оргкомитете сообщили о реализации большей части билетов на игры мирового первенства по футболу – осталось всего 11%.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в четверг на заседании наблюдательного совета заявил о том, что на данный момент проданы 89% билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Sputnik International.

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"Что касается билетов, то продажи идут весьма успешно, на сегодняшний день продано два миллиона 374 тысячи билетов, а это 89% от всех билетов. 46% — российские болельщики и 54% — зарубежные болельщики. Лидерами являются США, Германия, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина", — пояснил Сорокин.

В свою очередь, президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что возглавляемая им организация получает от экспертов по подготовке к мундиалю максимально положительные отзывы.

"Все те отзывы и мнения, которые ФИФА получает от экспертов, максимально положительные. Отличные, красивые стадионы. Также особо хочу отметить работу, которая проделана в вопросах безопасности — она уникальная", — заявил Инфантино.

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Он также добавил, что "Россия полностью готова к чемпионату мира, готова принять у себя весь мир и провести незабываемый праздник футбола этим летом".

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Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.