Арена, где сыграют Испания и Англия: как выглядит стадион "Калининград"

Смотрите на видео, как с высоты птичьего полета выглядит стадион в Калининграде, который примет четыре матча чемпионата мира по футболу.

Спортивный объект возведен в самом центре Калининграда — на территории острова Октябрьский неподалеку от острова Кнайпхоф, где находится Кафедральный собор и похоронен немецкий философ Иммануил Кант.

За основу была взята знаменитая "Альянц Арена", принимавшая поединки мундиаля-2006 и игры мюнхенской "Баварии".

Официальная вместимость стадиона в Калининграде — 35 тысяч, 212 мест. Арена примет четыре матча групповой стадии чемпионата мира. В группе "D" 16 июня сыграют Хорватия и Нигерия, в группе "Е" 22 июня — Сербия и Швейцария, в группе "В" 25 июня — Испания и Марокко, а в группе "G" 28 июня — Англия и Бельгия.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.