"Екатеринбург Арена" примет 4 матча чемпионата мира

"Екатеринбург Арена" является памятником архитектуры сталинского неоклассицизма. Строительство стадиона завершилось в 1957 году, после чего он дважды реконструировался.

Стадион на 35 тысяч мест сохранил старый советский фасад, но его начинка совершенно новая. Стадион примет четыре матча чемпионата, в том числе поединок Египет — Уругвай, здесь также сыграют команды Мексики и Швеции и другие.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.