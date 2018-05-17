"Самара Арена": как выглядит стадион, где сыграют Россия и Уругвай

Смотрите на видео, как с высоты птичьего полета выглядит стадион в Самаре, который примет шесть матчей чемпионата мира по футболу.

"Самара Арена" также известна под названием "Космос Арена". Концепция ее дизайна — космос, как дань традиции региона, где развита аэрокосмическая промышленность.

Официальная вместимость стадиона в Калининграде — 44 тысячи мест.

Арена примет четыре матча групповой стадии мундиаля: в группе "Е" 17 июня сыграют Коста-Рика и Сербия, в группе "С" 21 июня — Дания и Австралия, в группе "А" 25 июня — Уругвай и Россия, а в группе "Н" 28 июня — Сенегал и Колумбия. Кроме того, на этом стадионе пройдет два матча плей-офф — 2 июля 1/8 финала между первой командой группы "Е" и второй сборной группы "F", а 7 июля — четвертьфинал.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.