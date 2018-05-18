Санкт-Петербург готовится к чемпионату мира по футболу

Северная столица примет семь матчей мундиаля, в том числе игру за третье место.
Во время ЧМ-2018 на "Стадионе Санкт-Петербург" пройдут поединке группового этапа: Марокко — Иран (15 июня), Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня), Нигерия — Аргентина (26 июня). Матч 1/8 финала пройдет на арене 3 июня, полуфинал — 10 июля, а матч за третье место — 14 июля.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.