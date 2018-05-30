У России есть опыт спортивных соревнований, свободных от ксенофобии

Кто и как защитит футболистов на ЧМ-2018 от расизма, обсудили эксперты в Москве.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Чемпионат мира по футболу в России не застрахован от экстремистов, считает член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.

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Он прокомментировал подготовку к чемпионату на круглом столе "Предупреждение проявлений национально-религиозного экстремизма", состоявшемся в Москве.

Брод напомнил: проблема расизма в футболе возникла в конце XX века. Тогда в профессиональный футбол пришли многие выходцы из Африки и Азии. С другой стороны, общественная память о трагедии Второй мировой войны притупилась, и в фанатскую среду стала проникать нацистская символика.

В ответ на это в 99-м году появилась сетевая организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE), которая предложила вести "черные списки" радикально настроенных болельщиков и не допускать их на матчи.

"На наш взгляд, этот зарубежный опыт используется недостаточно. Мы направили свои предложения в Министерство спорта и Оргкомитет чемпионата. Надеемся, что будут предприняты хотя бы просветительские меры — социальная антирасистская реклама, призывы лидеров мнения к болельщикам", — подчеркнул член СПЧ.

По мнению Брода, турнир Кубка конфедераций, который прошел в 2017 году в России, можно рассматривать как удачную репетицию ЧМ-2018. Проявлений расизма к зарубежным футболистам во время турнира зафиксировано не было.

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"Таким образом, у России уже есть опыт проведения мировых спортивных соревнований, свободных от ксенофобии", — подытожил правозащитник.

Осенью 2017 года исполнительный директор FARE Пиара Повар представил в российской Госдуме мониторинговый отчет о дискриминации в российском футболе. По словам директора, за последние годы в России произошли серьезные позитивные изменения.

"Мы уверены, что турнир пройдет на высоком уровне, что россияне продемонстрируют свое гостеприимство. Очень бы не хотелось проявления радикальных и расистских выходок со стороны фанатов, но, насколько я понимаю, российские власти решают этот вопрос", — отметил Повар.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.