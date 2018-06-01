Болельщики ЧМ-2018 смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы

Бесплатные поездки в общественном транспорте для гостей мундиаля в Москве - такое решение приняли в мэрии российской столицы.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, смогут бесплатно ездить по 45 регулярным маршрутам наземного транспорта в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Болельщики смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями, работающими вблизи стадионов и в центре города. Такой транспорт будет отмечен специальными стикерами", — рассказал Ликсутов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кто представит Молдову на ЧМ 2018 по футболу?

По его словам, всего в дни матчей бесплатный проезд для болельщиков будет доступен на 45 регулярных маршрутах наземного транспорта.

Для того, чтобы воспользоваться поездками, зрители должны будут предъявить контролеру транспорта Fan ID (паспорт болельщика) и билет на матч, пояснил глава департамента.

"Волонтеры и аккредитованные лица ФИФА смогут бесплатно пользоваться наземным транспортом столицы в течение всего периода проведения чемпионата мира. Для этого они получат специальные билеты в аккредитационных центрах", — добавил заммэра.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.