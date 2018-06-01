13:30 01 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Билеты на ЧМ-2018

Болельщики ЧМ-2018 смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Москвы

© Sputnik / Pavel Lisitsyn
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (29)
25 0 0

Бесплатные поездки в общественном транспорте для гостей мундиаля в Москве - такое решение приняли в мэрии российской столицы.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, смогут бесплатно ездить по 45 регулярным маршрутам наземного транспорта в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Болельщики смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями, работающими вблизи стадионов и в центре города. Такой транспорт будет отмечен специальными стикерами", — рассказал Ликсутов. 

Футбол для дружбы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кто представит Молдову на ЧМ 2018 по футболу?

По его словам, всего в дни матчей бесплатный проезд для болельщиков будет доступен на 45 регулярных маршрутах наземного транспорта.

Для того, чтобы воспользоваться поездками, зрители должны будут предъявить контролеру транспорта Fan ID (паспорт болельщика) и билет на матч, пояснил глава департамента.

"Волонтеры и аккредитованные лица ФИФА смогут бесплатно пользоваться наземным транспортом столицы в течение всего периода проведения чемпионата мира. Для этого они получат специальные билеты в аккредитационных центрах", — добавил заммэра.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (29)

По теме

Футбол для дружбы: как президент Молдовы принимал юных "послов" мундиаля
Сборная России готовится к домашнему чемпионату мира по футболу
Что делать болельщику без билета на матч ЧМ-2018 по футболу?
Теги:
мундиаль, футбол, общественный транспорт, бесплатный проезд, Чемпионат мира по футболу, Максим Ликсутов, Москва
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Давайте говорить!

    Проблемы двусторонних отношений России и Латвии всегда решались и будут решаться дипломатическим путем, заявил российский посол в республике.

  • Эмблема военных учений Perkuno griausmas 2018 (Гром Перкунаса – 2018)
    Репетиция войны

    В Литве начинаются крупнейшие национальные военные учения в истории страны "Гром Перкунаса – 2018" с участием 9 тысяч военнослужащих.

  • Корреспондент Sputnik Эстония облачилась в рыцарские доспехи
    Рыцари XXI века

    Основатель рыцарского клуба в Таллинне рассказал Sputnik Эстония, как проходит подготовка к турнирам, легко ли быть рыцарем и сколько может весить полная экипировка.

  • Участок белорусско-украинской границы вне пунктов пропуска, архивное фото
    Граница на замке

    Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Брестскую область, чтобы ознакомится с положением дел по обеспечению безопасности границ Беларуси.

  • Тбилисский городской суд
    Преступление и наказание

    Городской суд Тбилиси огласил сроки наказания для двоих осужденных за жестокое убийство учащихся столичной школы.

  • Ираклий Тужба
    Уже не остановить

    Процесс признания независимости Абхазии носит необратимый характер, и с этим придется смириться Грузии и Западу, заявили в МИД республики.

  • Генерал Владимир Шаманов
    Поймать Саакашвили

    Генерал Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военные не воспользовались возможностью задержать Саакашвили во время войны в Южной Осетии.

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Давайте говорить!

    Проблемы двусторонних отношений России и Латвии всегда решались и будут решаться дипломатическим путем, заявил российский посол в республике.

  • Эмблема военных учений Perkuno griausmas 2018 (Гром Перкунаса – 2018)
    Репетиция войны

    В Литве начинаются крупнейшие национальные военные учения в истории страны "Гром Перкунаса – 2018" с участием 9 тысяч военнослужащих.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Международная программа Футбол ради Дружбы представляет собой площадку для привлечения детей к занятиям этим видом спорта.
Футбол для дружбы: как президент Молдовы принимал юных "послов" мундиаля
Солистка группы “Город 312“ Светлана Назаренко
Светлана Назаренко: в моей жизни не было волшебного блюдца с голубой каемочкой
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться