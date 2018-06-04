Халк: уверен, на ЧМ-2018 в России никаких инцидентов не будет

Нападающий клуба "Шанхай СИПГ" Халк провел в России четыре года, но никогда не сталкивался с насилием. Смотрите видеоинтервью бразильского форварда.

"Я провел четыре года в России и никогда не сталкивался с насилием. Думаю, что такие опасения — это нормально, хотя бы потому что болельщики не знают о России. Понятно, что русские действительно фанатичные люди, активно болеют. Но нужно понимать, что мундиаль — мероприятие с высочайшим уровнем организации и безопасности, поэтому никаких инцидентов не будет", — уверен футболист.

© Sputnik . Аксель Витсель откровенно о российском футболе и болельщиках

Форвард обратил внимание на то, что по аналогичной причине многие боялись ехать на чемпионат мира в Бразилию, который прошел в 2014 году. Тем не менее турнир прошел без инцидентов.

"Я думаю, что в России будет прекрасный мундиаль. Уверен, что с точки зрения инфраструктуры все также будет здорово", — сказал Халк.

Нападающий также признался, что ему "безумно понравилось жить в России", где во времена игры за питерский "Зенит" (с 2012 по 2016 год) он успел подружиться со многими людьми.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.