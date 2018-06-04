00:06 05 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Игроки ФК Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, Уэйн Руни и Уес Браун на тренеровке (06 марта 2007). Манчестер, Великобритания

В ожидании ЧМ-2018: настоящие болельщики обязательно приедут в Россию

© AFP 2018 / PAUL ELLIS
ФИФА-2018
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Знаменитый английский футболист, защитник индийского клуба "Керала Бластерс" Уэс Браун рассказал о том, почему настоящие английские фанаты обязательно приедут в Россию на ЧМ-2018.

Одним из участников Матча легенд ФИФА в Калининграде станет знаменитый английский защитник, двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун. В преддверии матча он ответил на несколько вопросов корреспондента РИА Новости Александра Рогулева.

— В этом году исполнилось 10 лет финалу Лиги чемпионов в Москве, который вы выиграли. Наверное, это лучшее воспоминание о России для вас?

— О да, это определенно лучшее воспоминание о России. Кстати, 10-летие было ровно две недели назад, моя сестра напомнила мне об этом. Тогда же вся моя семья приезжала в Москву. Мы поучаствовали в этом празднике и наслаждались нахождением в вашей стране (России).

Халк: Уверен, на ЧМ-2018 в России никаких инцидентов не будет
© Sputnik .
Халк: уверен, на ЧМ-2018 в России никаких инцидентов не будет

— Что-то по-особенному удивило в Москве тогда? Кроме проливного дождя во время матча, конечно.

— Мне стыдно, но я же так ничего и не увидел. Когда ты находишься в футбольной команде, то не видишь ничего вокруг, кроме гостиницы, автобуса и стадиона. Кажется, в роли футболиста я объездил весь мир, но так ничего и не увидел. Разумеется, воспоминания о России у меня только положительные. Но теперь, когда все-таки закончу карьеру, то смогу путешествовать как турист и смотреть вокруг себя.

— Считается, что тот финал, который был организован образцово, помог России получить право проведения чемпионата мира-2018. Как думаете, этот турнир тоже пройдет на похожем уровне?

— Могу подтвердить: для меня, как для футболиста, тот матч был организован блестяще. Я не могу сказать ни единого плохого слова о нахождении в Москве тогда, все было четко, по расписанию. Думаю, то же самое будет и на чемпионате мира. Этот турнир – время, когда исполняются мечты многих, многих людей со всей планеты. Проданы миллионы билетов, все хотят сюда приехать. Не сомневаюсь, что Россия организует все на высшем уровне, и те, кто сюда приедут, получат настоящее удовольствие.

Световое шоу на здании ЦВЗ Манеж, посвященное ЧМ-2018 по футболу
© Sputnik / Алексей Куденко
В Москве прошло световое шоу, посвященное ЧМ-2018 по футболу
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— Британская пресса рассказывает байки о России. В первую очередь – о российских фанатах, которые должны устроить для англичан ад. Эти рассказы имеют эффект?

— Вот поэтому я и не читаю английских газет и вам не советую. Британская пресса может быть очень странной. Я точно знаю, что сами футболисты редко читают СМИ. И даже когда читают, не придают большого значения тому, что написано. Регулярно британские таблоиды публикуют то, что не является действительностью. Многие журналисты, которые пишут о России, даже никогда не были здесь. Что касается болельщиков, то, возможно, на кого-то это и повлияет. Но те, кто искренне поддерживает команду и свою сборную, обязательно приедут в Россию.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

 

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Теги:
чм-2018, футбол, Уэс Браун, Россия, Спорт
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