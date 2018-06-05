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ЧМ-2018

"Россия сегодня" показала легенд футбола в формате дополненной реальности

© Sputnik / Alexey Malgavko
ФИФА-2018
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В преддверии главного спортивного события года - чемпионата мира по футболу - у штаб-квартиры МИА "Россия сегодня" стартовала интерактивная фотовыставка "Нужен гол!" в уникальном формате.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Два десятка кадров из истории отечественного футбола вместили более шестидесяти лет любимого спорта россиян — от середины 50-х до настоящего времени. Дух и атмосферу спортивных сражений прошлого, запечатленных на снимках, помогают воссоздать элементы "дополненной реальности" выставки. Каждая фотография интерактивна: синхронизировав приложение Artefact с фотографией, можно услышать аудиоисторию события, а кликнув на точки — узнать много интересных деталей. В приложении собраны также фотографии с текстовыми описаниями, благодаря чему информация об уникальных снимках будет доступна и после окончания работы выставки, отмечает РИА Новости. 

Световое шоу на здании ЦВЗ Манеж, посвященное ЧМ-2018 по футболу
© Sputnik / Алексей Куденко
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На открытии выставки генеральный директор МИА "России сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Выставка "Нужен гол!" символична — нам было важно объединить в ней легендарное фотографическое наследие, которым обладает медиагруппа "Россия сегодня", с новыми технологиями. Ее идея – не только дать возможность увидеть работы из коллекции главного фотоархива страны в интерактивном формате, но и показать, что у российского футбола есть славные и крепкие корни".

Среди героев выставки — легендарные спортсмены: Лев Яшин, Игорь Численко, Владимир Маслаченко, Валерий Лобановский, Эдуард Стрельцов, Олег Романцев, Валерий Газзаев и другие. С их именами связаны громкие победы советского футбола. Экспрессия, динамика и напряжение футбольных сражений показаны в объективе как патриархов советской фотографии, в разные годы работавших в Совинформбюро и АПН (предшественники МИА "Россия сегодня"), так и титулованных репортеров МИА "Россия сегодня". Среди них – Юрий Сомов, личный фотограф первого президента РФ Бориса Ельцина Дмитрий Донской, Владимир Песня, в разные годы становившиеся лауреатами ведущей фотографической премии мира World Press Photo, обладатели множества международных и российских фотографических наград.

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Выставка открылась символическим голом в формате виртуальной реальности.

Фотослужба МИА "Россия сегодня"

Фотослужба — динамично развивающееся подразделение агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, которые создают новые тренды в фотожурналистике. Обеспечивая оперативную доставку фотоконтента со всего мира, дирекция освещает глобальные мировые и российские события в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска "Блиц" позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Молодая пара в Нижнем Новгороде
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Фотослужба МИА "Россия сегодня" была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них — ПМЭФ 2011 и 2010 годов, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня" — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в МосквеКалининградеСанкт-ПетербургеВолгограде, КазаниНижнем Новгороде, СамареСаранскеРостове-на-ДонуЕкатеринбурге и Сочи

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

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Теги:
дополненная реальность, футбол, Россия сегодня, Спорт
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