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В день финала ЧМ-2018 космонавты сыграют на орбите в футбол

© Photo: Roscosmos/Anton Shkaplerov
ФИФА-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (32)
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Российский космонавт Сергей Прокопьев рассказал, что Футбольный матч между командами космонавтов на Международной космической станции стоит провести в день финала.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Футбольный матч между командами космонавтов на Международной космической станции стоит провести в день финала чемпионата мира, сообщил во вторник российский космонавт Сергей Прокопьев.

"Думаю, этот матч надо будет проводить в день финала", — сказал Прокопьев, которого цитирует РИА Новости. 

При этом он отметил, что аппаратура на станции "очень тонкая" и дорогая, экипаж будет лишь "изображать" футбол. На вопрос, каким будет состав команд, Прокопьев коротко ответил — "международным".

Футбол. Учебно-тренировочный сбор национальной команды
© Sputnik / Александр Вильф
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Российский космонавт будет "в первую очередь болеть за российскую сборную". "А во вторую — я обожаю сборную Германии", — добавил космонавт, которому более полугода предстоит провести на орбите с немецким астронавтом Александром Герстом.

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Один официальный мяч чемпионата мира уже побывал на МКС. Его доставил туда российский космонавт Олег Артемьев, сейчас находящийся на станции, а обратно на Землю вернул другой россиянин Антон Шкаплеров. Этот мяч, по словам космонавтов, будет использоваться во время первой игры чемпионата.

Новый мяч доставит на корабле "Союз МС-09" экипаж Шкаплерова, Герста и американки Серины Ауньон. Накачают его уже на станции.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (32)

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Теги:
Футбольный матч, футбол, космос, Спорт, Общество
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