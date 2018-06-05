В день финала ЧМ-2018 космонавты сыграют на орбите в футбол

Российский космонавт Сергей Прокопьев рассказал, что Футбольный матч между командами космонавтов на Международной космической станции стоит провести в день финала.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Футбольный матч между командами космонавтов на Международной космической станции стоит провести в день финала чемпионата мира, сообщил во вторник российский космонавт Сергей Прокопьев.

"Думаю, этот матч надо будет проводить в день финала", — сказал Прокопьев, которого цитирует РИА Новости.

При этом он отметил, что аппаратура на станции "очень тонкая" и дорогая, экипаж будет лишь "изображать" футбол. На вопрос, каким будет состав команд, Прокопьев коротко ответил — "международным".

© Sputnik / Александр Вильф Сборная России готовится к домашнему чемпионату мира по футболу 11

Российский космонавт будет "в первую очередь болеть за российскую сборную". "А во вторую — я обожаю сборную Германии", — добавил космонавт, которому более полугода предстоит провести на орбите с немецким астронавтом Александром Герстом.

"Россия сегодня" показала легенд футбола в формате дополненной реальности>>>

Один официальный мяч чемпионата мира уже побывал на МКС. Его доставил туда российский космонавт Олег Артемьев, сейчас находящийся на станции, а обратно на Землю вернул другой россиянин Антон Шкаплеров. Этот мяч, по словам космонавтов, будет использоваться во время первой игры чемпионата.

Новый мяч доставит на корабле "Союз МС-09" экипаж Шкаплерова, Герста и американки Серины Ауньон. Накачают его уже на станции.