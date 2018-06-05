За кого будет болеть президент Молдовы на ЧМ по футболу в России

Молдавский лидер рассказал, чего он ждет от Чемпионата мира по футболу, который стартует на следующей неделе в России.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что по приглашению президента России Владимира Путина приедет на открытие Чемпионата мира по футболу.

"На следующей неделе я буду в Российской Федерации. По приглашению президента России буду на открытии Чемпионата мира по футболу, как и обещал", — сказал Додон в интервью одному из местных СМИ.

По его словам, несмотря на то, что это частная поездка, у него также будет возможность пообщаться с руководителями других стран, которые тоже прибудут на открытие чемпионата.

"С Владимиром Владимировичем нужно будет пообщаться по поводу других наших официальных рабочих визитов в ближайшие месяцы. Я не буду открывать скобки, но в ближайшие месяцы такие визиты будут", — подчеркнул Додон.

На вопрос о том, за какую команду он будет болеть, Додон ответил, что "конечно, хотелось бы за Молдову".

"Давайте мы не будем отдавать предпочтения кому-то. Но на первом матче, на открытии я буду болеть за Россию. Сборная России будет играть против Саудовской Аравии. Конечно, я буду болеть за Россию, а там посмотрим. Фаворитов несколько", — отметил Додон.