Sputnik FanZone — 2018: матчи, акции и бронирование столов

С 14 июня по 15 июля в Sputnik FanZone любители футбола смогут посмотреть матчи, познакомиться с известными тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее.

© Sputnik / Виталий Белоусов Sputnik открывает в Кишиневе фан-зону для любителей футбола

График мероприятий в Sputnik FanZone:

Sputnik FanZone — 2018 располагается в пабе " Gallo Pub " по адресу. Желающие посетить Sputnik FanZone могут ознакомиться с расположением столов (см. ниже) и забронировать места на желаемую дату (номер стола выделен оранжевым цветом) по телефонам. Количество мест ограничено.

Просмотреть полное расписание матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России можно по ссылке.

План залов:

© Sputnik / Первый этаж // Sputnik FanZone 2018

© Sputnik / Балкон // Sputnik FanZone 2018

© Sputnik / Терраса // Sputnik FanZone 2018

Sputnik FanZone — 2018 располагается в пабе "Gallo Pub" по адресу ул. Албишоара 78/5. Желающие посетить Sputnik FanZone могут забронировать места на желаемую дату по телефонам 060-546-060 и 078-546-060. Просмотреть расписание матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России можно по ссылке. Количество мест ограничено.