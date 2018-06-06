12:51 07 Июня 2018
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Чемпионат мира по футболу 2018

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Sputnik FanZone

Sputnik FanZone — 2018: матчи, акции и бронирование столов

© Sputnik /
ФИФА-2018
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Тема:
Sputnik FanZone (10)
14520

С 14 июня по 15 июля в Sputnik FanZone любители футбола смогут посмотреть матчи, познакомиться с известными тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее.

Sputnik открывает в Кишиневе фан-зону для любителей футбола
© Sputnik / Виталий Белоусов
Sputnik открывает в Кишиневе фан-зону для любителей футбола
Sputnik FanZone — 2018 располагается в пабе "Gallo Pub" по адресу ул. Албишоара 78/5. Желающие посетить Sputnik FanZone могут ознакомиться с расположением столов (см. ниже) и забронировать места на желаемую дату (номер стола выделен оранжевым цветом) по телефонам 060-546-060 и 078-546-060. Количество мест ограничено.

График мероприятий в Sputnik FanZone:

Дата

Время

Событие (матч)

14  июня, Четверг,

17.00

Официальное открытие Fan Zone Sputnik

МАТЧИ ГРУППОВОГО ЭТАПА

14  июня, Четверг,

18.00

Россия — Саудовская Аравия (Москва — Лужники)

16  июня, Суббота,

16.00

Аргентина Исландия (Москва — Открытая Арена)

23 июня, Суббота

21.00

Германия — Швеция (Сочи)

1/8 ФИНАЛА

30 июня, Суббота

17:00

1-е место группы C — 2-е место группы D (Казань)

1/4 ФИНАЛА

6 июля, Пятница

17:00

Победитель А1 — Победитель А2 (Нижний Новгород)

ПОЛУФИНАЛ

10 июля, Вторник

21:00

Победитель K1 — Победитель K2 (Санкт-Петербург)

11 июля, Среда

21:00

Победитель K3 — Победитель K4 (Москва — Лужники

МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

14 июля, Суббота

17:00

Проигравший H1 — Проигравший H2 (Санкт-Петербург)

ФИНАЛ

15, июля, Воскресенье

17:00

Закрытие Fan Zone Sputnik

15, июля, Воскресенье

18:00

Победитель H1 — Победитель H2 (Москва — Лужники)

Просмотреть полное расписание матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России можно по ссылке

План залов:

Первый этаж // Sputnik FanZone 2018
© Sputnik /
Первый этаж // Sputnik FanZone 2018
Балкон // Sputnik FanZone 2018
© Sputnik /
Балкон // Sputnik FanZone 2018
Терраса // Sputnik FanZone 2018
© Sputnik /
Терраса // Sputnik FanZone 2018

Sputnik FanZone — 2018 располагается в пабе "Gallo Pub" по адресу ул. Албишоара 78/5. Желающие посетить Sputnik FanZone могут забронировать места на желаемую дату по телефонам 060-546-060 и 078-546-060. Просмотреть расписание матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России можно по ссылке. Количество мест ограничено.

 

Тема:
Sputnik FanZone (10)
Теги:
Sputnik FanZone, фан-зона, футбол, Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Sputnik Молдова, Молдова, Кишинев
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