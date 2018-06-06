Sputnik FanZone — 2018: матчи, акции и бронирование столов

График мероприятий в Sputnik FanZone:
|
Дата
|
Время
|
Событие (матч)
|
14 июня, Четверг,
|
17.00
|
Официальное открытие Fan Zone Sputnik
|
МАТЧИ ГРУППОВОГО ЭТАПА
|
14 июня, Четверг,
|
18.00
|
16 июня, Суббота,
|
16.00
|
23 июня, Суббота
|
21.00
|
1/8 ФИНАЛА
|
30 июня, Суббота
|
17:00
|
1-е место группы C — 2-е место группы D (Казань)
|
1/4 ФИНАЛА
|
6 июля, Пятница
|
17:00
|
Победитель А1 — Победитель А2 (Нижний Новгород)
|
ПОЛУФИНАЛ
|
10 июля, Вторник
|
21:00
|
Победитель K1 — Победитель K2 (Санкт-Петербург)
|
11 июля, Среда
|
21:00
|
Победитель K3 — Победитель K4 (Москва — Лужники)
|
МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
|
14 июля, Суббота
|
17:00
|
Проигравший H1 — Проигравший H2 (Санкт-Петербург)
|
ФИНАЛ
|
15, июля, Воскресенье
|
17:00
|
Закрытие Fan Zone Sputnik
|
15, июля, Воскресенье
|
18:00
|
Победитель H1 — Победитель H2 (Москва — Лужники)
Просмотреть полное расписание матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России можно по ссылке.
План залов:
Sputnik FanZone — 2018 располагается в пабе "Gallo Pub" по адресу ул. Албишоара 78/5. Желающие посетить Sputnik FanZone могут забронировать места на желаемую дату по телефонам 060-546-060 и 078-546-060. Просмотреть расписание матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России можно по ссылке. Количество мест ограничено.