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Sputnik открывает в Кишиневе фан-зону для любителей футбола

Sputnik открывает в Кишиневе фан-зону для любителей футбола

© Sputnik / Виталий Белоусов
ФИФА-2018
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Тема:
Sputnik FanZone (10)
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С 14 июня по 15 июля в Sputnik FanZone любители футбола смогут посмотреть матчи, познакомиться с известными тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в футбольной лотерее и розыгрыше призов.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. В преддверии главного футбольного события года — Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова открывает в Кишиневе специальную зону для болельщиков и любителей футбола — Sputnik FanZone. На протяжении всего чемпионата в Sputnik FanZone любители футбола смогут посмотреть матчи группового этапа турнира, игры плей-офф, полуфинала и финала, а в определенные дни познакомиться с известными молдавскими тренерами, футболистами, комментаторами и спортивными экспертами, а также принять участие в розыгрыше призов и футбольной лотерее.

Sputnik FanZone
© Sputnik /
Sputnik FanZone — 2018: матчи, акции и бронирование столов

Открытие Sputnik FanZone состоится 14 июня в 17.00 в пабе "Gallo Pub" (ул. Албишоара, 78/5), а уже в 18.00 здесь на большом экране начнется трансляция матча-открытия чемпионата — "Россия — Саудовская Аравия", ход которого будут комментировать для собравшихся здесь болельщиков известные в Молдове люди, для которых футбол стал любовью всей жизни. Закрытие фан-зоны намечено на 15 июля, после финального матча, где определится победитель Чемпионата мира — 2018.

Желающие посетить Sputnik FanZone могут ознакомиться с расположением столов на странице проекта и забронировать места на желаемую дату по телефонам 060-546-060 и 078-546-060.

График мероприятий в Sputnik FanZone и бронирование столов >>>

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным metrica.md на май 2018 года.

 

Тема:
Sputnik FanZone (10)

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Теги:
фан-зона, футбол, ЧМ-2018, Gallo Pub, Sputnik Молдова, Sputnik, Молдова, Кишинев, Спорт
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