Жизнь стадионов России после мундиаля - Путин дал ответ

По словам президента России, все спортивные объекты после ЧМ-2018 по футболу будут переданы местным властям.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Инфраструктура, подготовленная в России к предстоящему Чемпионату мира по футболу, должна работать на развитие спорта, заявил в четверг в ходе прямой линии в Москве президент РФ Владимир Путин.

"Построенные объекты должны выйти на окупаемость. Это будет возможно благодаря многофункциональности современных спортивных арен", — отметил Путин.

Он подчеркнул, что впоследствии "нельзя допустить открытия рынков на спортивных объектах, как это было в 90-х годах".

"Очень многое будет зависеть от руководителей регионов, так как спортивные объекты впоследствии будут переданы региональным властям", — добавил глава российского государства, отметив высокую загрузку олимпийских объектов в Сочи.

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По словам Путина, стадион — это не только футбольное поле. Президент указал на возможности использования активов спортивных арен, заметив, что во многих стадионах, например, есть торговые центры.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.