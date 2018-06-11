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Игроки сборной Германии, архивное фото

Кубок мира в России: сборная Германии глазами болельщика

© Sputnik / Григорий Сысоев
ФИФА-2018
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Олег Дмитриев
Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (36)
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев предлагает "неэнциклопедический" взгляд на команды стран-участниц "российского мундиаля".

Эта статья посвящена команде Германии — действующему чемпиону мира.

Я родился за 20 лет до того, как нападающий сборной Англии Гари Линекер произнес свою легендарную фразу о том, что футбол — это игра с мячом, в которой принимают участие 22 человека, а побеждают всегда немцы. Сколько себя помню, немцы могли противостоять всему и вся. В какие-то годы упор был сделан на красивую атаку, а в какое-то время, наоборот, главным было разрушить то, что создавал соперник. Поэтому, признаться, я не болел за немцев никогда, пишет обозреватель Олег Дмитриев в колонке на Sputnik Беларусь. Но с каждым отборочным циклом Германия становится все более симпатичной и интересной.

Победа над тотальным футболом

1974 год. Весь футбольный мир восхищается находкой голландского тренера Ринуса Михелса под названием "тотальный футбол": каждый игрок на поле мог в любую секунду исполнять обязанности товарища по команде, если находился на его позиции. Такая тактика принесла успех голландцам в первом тайме. После одной из атак немцы сбили в штрафной Йохана Кройфа, и его товарищ по команде Неескенс реализовал пенальти.

Немцы отыгрались тоже с пенальти. На мой взгляд — с не вполне очевидного. Хотя выдающийся защитник того времени Пауль Брайтнер исполнил его мастерки (он и в 1982 году играл, как молодой). Ну а потом — когда голландцы устали — точку в матче поставил игрок, который стал олицетворением немецкого футбола 70-х. Это был Герд Мюллер.

Немецкое превосходство в мировом футболе продолжалось до начала 1990-х. Команда ФРГ стала чемпионом Европы 1980 года, в 1982-м и 1986-м немцы стали вторыми на "мундиалях". А в 1990 году с помощью крепкой обороны и полузащиты, а также стараниями Юргена Клинсмана, Лотара Маттеуса и Руди Феллера команда опять стала сильнейшей на планете.

Когда говорят о футбольной Германии того времени, мне кажется, что незаслуженно забываются достижения футболистов из восточной части страны. А ведь сборная социалистической Германской Демократической Республики выиграла футбольный турнир "Олимпиады-76" в Монреале, а в 1981году команда из ГДР "Карл Цейсс" вышла в финал Кубка кубков, где проиграла тбилисскому "Динамо".

В 90-х годах Германия не блистала никак. В какой-то момент она стала заложником рационального футбола, который было смотреть не так интересно. Да и звезды Германии той поры — Бирхофф, Баллак, Оливер Кан — были хороши в клубах. А вот в сборной такой феерии никак не получалось. Хотя такая крепкая игра — с опорой на защиту — все-таки довела немцев до финала "японско-корейского турнира", в котором Германия по всем статьям уступила Бразилии.

Клинсманн, Лев и молодежь

После этого многие немцы связывали свои надежды с Юргеном Клинсманном и с домашним чемпионатом мира. И вот как раз в тот период у Германии, как мне кажется, стали появляться черты романтичного футбола. Да и сами герои той сборной — Филипп Лам, Бастиан Швайнштайгер, Лукаш Подольски вызывали человеческую симпатию.

Команда "затормозила" в полуфинале с успешно защищавшимися итальянцами и не попала в финал. Но в матче за третье место они показали красивый футбол — обыграли Португалию со счетом 3:1 и немножко подняли настроение болельщикам. А еще — каждый раз, когда показывали тренерскую скамейку на том турнире, было видно, что Клинсманну постоянно что-то подсказывает какой-то маленький темноволосый мужик в шортах. Это был Йоахим Лев — человек, который вскоре станет главным тренером и поднимет сборную Германии на новый уровень.

Перед Левом можно снять шляпу: он прекрасно отбирает таланты, знает, как, когда и кого выпустить на замену. А главное — у него получилось претворить в жизнь принцип того, что в футбол должны играть все граждане Германии — вне зависимости от национальности и цвета кожи. Марио Гомес, Жером Боатенг, Месут Озил, Сами Хедира — они в разное время блистали на площадке.

Звездный час Германии состоялся в Бразилии в 2014-м. В полуфинале хозяева были повержены со счетом 1:7. А в финале немцы сразились с Аргентиной. Игра шла "на равных". Но вот в дополнительное время Лев решил выпустить Марио Гетце. Его гол и сделал немцев действующими чемпионами мира. Начиная с 2006 года, Германия на крупных турнирах никогда не опускалась ниже третьего места.

В 2017 году Лев снова удивил футбольную общественность. На Кубке конфедераций в России играл практически второй состав: тренер проверял молодежь. Проверка получилась на славу: Германия выиграла тот турнир.

Благодаря этому болельщики узнали новые фамилии: Горецка, Руди, Киммих. Очень хорошо в воротах смотрелся вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген: ему удалось составить конкуренцию супернадежнейшему Мануэлю Нойеру, который сейчас тяжело восстанавливается после травмы.

Что ждет "Бундесманшафт" в России? Мой прогноз: как минимум четвертьфинал. Но матчи против Швеции, Мексики и Кореи будут крайне напряженными — обилия голов в них ждать не следует. А вот качество игры немцы гарантируют всегда.

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (36)

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Теги:
сборная Германии, футбол, Спорт
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