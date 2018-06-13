Playboy показал эротичную женскую сборную в честь ЧМ-2018 в России

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Журнал Playboy Russia запустил специальный проект перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года, представив собственную женскую команду из 11 девушек.
Полураздетые красавицы позировали для фотопроекта на спартаковском стадионе Open Arena в Москве, как на поле, так и в зоне фан-клуба, демонстрируя свои роскошные формы, передает Sputnik International.
Во время дерзкой фотосессии девушки устроили ролевые игры — одни примерили на себя роль центрфорварда, а другие — вратаря. Некоторые из моделей удивили поклонников журнала своей гибкостью, выполняя акробатические трюки.
Юхуу!!! Арина Храпаль (@amalyalemann) — третья участница футбольной команды Playboy!!! Видео и откровенные фото с Ариной можно посмотреть по ссылке в профиле @playboy_russia! Make up and hair: школа красоты MaNi @mani_school #ФутбольнаяКомандаPlayboy#FootballPlayboy2018 #Playboy#PlayboyRussia#чемпионатмирапофутболу2018#чмпофутболу2018 #ЧМфутбол2018#ЧМ2018 #SoccerWorldCup2018
Жанна Балаева (@zhannabrauni) — четвёртая участница футбольной команды Playboy!!! ⚽👸💖Видео и фото с Жанной можно посмотреть по ссылке в профиле @playboy_russia! Make up and hair: школа красоты MaNi @mani_school #ФутбольнаяКомандаPlayboy#FootballPlayboy2018 #Playboy#PlayboyRussia#чемпионатмирапофутболу2018#чмпофутболу2018 #ЧМфутбол2018#ЧМ2018 #SoccerWorldCup2018
Лия Ситдикова (@liya_michelle) — еще одна участница футбольной команды Playboy!!! ⚽👸💖 Более откровенные фото, а также видео с Лией можно посмотреть по ссылке в профиле @playboy_russia! Make up and hair: школа красоты MaNi @mani_school #ФутбольнаяКомандаPlayboy#FootballPlayboy2018 #Playboy#PlayboyRussia#чемпионатмирапофутболу2018#чмпофутболу2018 #ЧМфутбол2018#ЧМ2018 #SoccerWorldCup2018
Кстати, у нас для вас новость! 🔥⚽ Playboy объявляет конкурс — голосуйте за одну из 11 девушек, и мы подарим ей приз! Мы решили обнулить голосование на сайте и дать возможность своим подписчикам определить горячую капитаншу нашей сборной, которая получит классный подарок от спонсора — новый смартфон BQ Universe, только поступивший в продажу! Кто это будет? Решать вам! Голосуйте! По ссылке в профиле @playboy_russia все подробности! #ФутбольнаяКомандаPlayboy#FootballPlayboy2018 #Playboy#PlayboyRussia#чемпионатмирапофутболу2018#чмпофутболу2018 #ЧМфутбол2018#ЧМ2018 #SoccerWorldCup2018
Фотографии были опубликованы в июньском номере журнала Playboy Russia.
🔥Катрин Хубе (@ketrinhube) — пятая участница футбольной команды Playboy!!! ⚽👸💖 Видео и фото с Катрин можно посмотреть по ссылке в профиле @playboy_russia! Make up and hair: школа красоты MaNi @mani_school #ФутбольнаяКомандаPlayboy#FootballPlayboy2018 #Playboy#PlayboyRussia#чемпионатмирапофутболу2018#чмпофутболу2018 #ЧМфутбол2018#ЧМ2018 #SoccerWorldCup2018
Мария Машина (@mashenkamarish) — еще одна участница футбольной команды Playboy!!! ⚽👸💖 Более откровенные фото, а также видео с Марией можно посмотреть по ссылке в профиле @playboy_russia! Make up and hair: школа красоты MaNi @mani_school #ФутбольнаяКомандаPlayboy#FootballPlayboy2018 #Playboy#PlayboyRussia#чемпионатмирапофутболу2018#чмпофутболу2018 #ЧМфутбол2018#ЧМ2018 #SoccerWorldCup2018
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.
Более 2,5 миллионов билетов на Кубок мира были приобретены после начала продаж в сентябре 2017 года.