23:20 13 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Хью Хефнер, основатель журнала Playboy, беседует с подружкой-моделью

Playboy показал эротичную женскую сборную в честь ЧМ-2018 в России

© AP Photo / Kevork Djansezian
ФИФА-2018
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Тема:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (14)
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Журнал Playboy Russia запустил специальный проект к началу ЧМ-2018 и показал свою собственную женскую футбольную "команду" из 11 участниц.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Журнал Playboy Russia запустил специальный проект перед Чемпионатом мира по футболу 2018 года, представив собственную женскую команду из 11 девушек.

Полураздетые красавицы позировали для фотопроекта на спартаковском стадионе Open Arena в Москве, как на поле, так и в зоне фан-клуба, демонстрируя свои роскошные формы, передает Sputnik International.

Во время дерзкой фотосессии девушки устроили ролевые игры — одни примерили на себя роль центрфорварда, а другие — вратаря. Некоторые из моделей удивили поклонников журнала своей гибкостью, выполняя акробатические трюки. 

Кстати, у нас для вас новость! 🔥⚽ Playboy объявляет конкурс — голосуйте за одну из 11 девушек, и мы подарим ей приз! Мы решили обнулить голосование на сайте и дать возможность своим подписчикам определить горячую капитаншу нашей сборной, которая получит классный подарок от спонсора — новый смартфон BQ Universe, только поступивший в продажу! Кто это будет? Решать вам! Голосуйте! По ссылке в профиле @playboy_russia все подробности! #ФутбольнаяКомандаPlayboy#FootballPlayboy2018 #Playboy#PlayboyRussia#чемпионатмирапофутболу2018#чмпофутболу2018 #ЧМфутбол2018#ЧМ2018 #SoccerWorldCup2018

Публикация от Playboy Russia (@playboy_russia) 8 Июн 2018 в 8:04 PDT

Фотографии были опубликованы в июньском номере журнала Playboy Russia.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Более 2,5 миллионов билетов на Кубок мира были приобретены после начала продаж в сентябре 2017 года.

Тема:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (14)

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Теги:
фотомодели, эротика, Чемпионата мира по футболу-2018, Спорт, Общество
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