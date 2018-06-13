Что надо знать, чтобы не было проблем на таможне РФ во время ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. К открытию Чемпионата мира по футболу в России подготовились не только спортивные ведомства, но и правоохранительные. Не отстают и таможенники: Федеральная таможенная служба позаботилась о том, чтобы у прибывающих в Россию болельщиков не возникло проблем при прохождении таможни.

Памятка-инфографика опубликована на сайте ведомства, ознакомиться с ней вы можете здесь. В памятке рассказывается, что можно провозить через границу РФ — сколько денег без декларации, алкоголя и товаров.

Например, обязательному декларированию подлежит ввоз наличных денег и дорожных чеков, превышающих эквивалент 10 000 долларов. Запрещается ввозить из-за рубежа в РФ более пяти литров алкогольной продукции и пива. Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака.

Федеральная таможенная служба также напоминает, что и в каком количестве можно вывозить с территории России.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.