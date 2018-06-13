Президент Молдовы пожелал Владимиру Путину успешного проведения ЧМ-2018

Глава Республики Молдова Игорь Додон находится с рабочим визитом в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон пожелал главе России Владимиру Путину успешного проведения Чемпионата мира по футболу.

Лидер Молдовы находится с визитом в Москве по приглашению российского президента. Он примет участие в церемонии открытия международного футбольного турнира.

"Перед началом Чемпионата мира по футболу пожелал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину успешного проведения мундиаля и хорошего выступления российской сборной в родных стенах", — написал Додон в среду вечером социальных сетях.

В среду глава республики встретился также с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Стороны обсудили детали предстоящего визита главы РПЦ в Кишинев.

Осенью под эгидой молдавского президента состоится Всемирный конгресс семей. Среди главных обсуждаемых вопросов форума — борьба за сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей.