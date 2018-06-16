18:38 16 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Футбол и девушки: у какой сборной самые красивые болельщицы на ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (15)
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© Sputnik / Nina Zotina
Болельщица у стадиона "Фишт" в Олимпийском парке перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании.

Во время чемпионата мира по футболу на трибунах стадионов за свои сборные болеют очаровательные болельщицы.

Sputnik публикует фотоподборку девушек, пришедших поддержать свои любимые футбольные команды. Как вы считаете, у какой страны самая красивая поддержка?

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России походит с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Матчи турнира будут сыграны в МосквеКалининградеСанкт-ПетербургеВолгограде, КазаниНижнем Новгороде, СамареСаранскеРостове-на-ДонуЕкатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (15)
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Футбол и девушки: у какой сборной самые красивые болельщицы на ЧМ-2018
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