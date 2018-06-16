Футбол и девушки: у какой сборной самые красивые болельщицы на ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу на трибунах стадионов за свои сборные болеют очаровательные болельщицы.

Sputnik публикует фотоподборку девушек, пришедших поддержать свои любимые футбольные команды. Как вы считаете, у какой страны самая красивая поддержка?

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России походит с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.