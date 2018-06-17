Итоги субботы: день незабитых пенальти на ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Футболисты двух латиноамериканских сборных не сумели реализовать пенальти, лишив свои команды очков в матчах чемпионата мира. Промах одного из лучших игроков современности Лионеля Месси не позволил аргентинцам переиграть неуступчивых исландцев (1:1). Неточный удар Кристиана Куэвы с 11-метровой отметки не дал возможности перуанцам повести в счете в игре с датчанами, в итоге южноамериканская команда уступила (0:1), другие подробности — в обзоре от РИА Новости.

Еще два пенальти были реализованы в игре французов и австралийцев (2:1). Также с "точки" забили хорваты, обыгравшие нигерийцев (2:0).

СБОРНАЯ ФРАНЦИИ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НАД "СОККЕРУЗ"

Сборная Франции, один из фаворитов чемпионата мира, одержала трудовую победу над командой Австралии. В этой встрече было назначено сразу два одиннадцатиметровых удара. Звезда мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн открыл счет с пенальти на 58-й минуте, но уже на 62-й минуте Майл Единак сравнял счет, подарив австралийцам надежду на благоприятный исход встречи. Победный мяч, обеспечивший удачный старт "трехцветным", записал на свой счет Поль Погба, отличившийся на 80-й минуте.

© Sputnik / Vladimir Pesnya Болельщица сборной Франции во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Австралии

После матча нападающий сборной Франции Гризманн заявил, что его команде нелегко далась победа над австралийцами. "Первая игра всегда тяжелая. Рад, что мы победили. Австралия — непростая команда, которая хорошо организована. Она может создать сложности всем — и Перу, и Дании, с которыми сыграет в группе", — сказал он журналистам.

Комментируя пенальти в ворота австралийцев, назначенный после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR), форвард отметил: "Я понял, что будет пенальти, когда игра остановилась, и судья отправился смотреть повтор. Сначала свистка не было, а потом арбитр остановил игру, и я уже концентрировался на пенальти".

ПРОМАХ МЕССИ

После того, как в матче предыдущего игрового дня португалец Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче с испанцами, чего-то подобного ожидали и от Лионеля Месси. Однако капитан сборной Аргентины в матче со сборной Исландии не выглядел лидером своей команды и ничем особым не запомнился.

Серхио Агуэро открыл счет в матче на 19-й минуте и вывел аргентинцев вперед. На 23-й минуте Альфред Финнбогасон сравнял счет, больше забитых мячей в этой игре не было. Судьбу встречи мог решить во втором тайме Месси, но Лео не сумел переиграть голкипера с "точки" на 64-й минуте к разочарованию Диего Армандо Марадоны, который наблюдал за матчем с трибун московского стадиона "Спартак".

"Мы выходили с целью победить, но достичь этого не удалось. Мы забили быстрый гол, но исландцы сравняли счет, после чего рисунок игры поменялся. Они крепко встали в обороне, пройти которую было сложно, как и найти свободное пространство. Да, у нас был шанс, но я его не использовал. Мы заслуживали победы. Сейчас есть время отдохнуть и продолжать подготовку к следующим матчам. Это мундиаль, и здесь никто никому ничего просто так не подарит", — заявил Месси журналистам после матча.

НЕВЕЗЕНИЕ ФАРФАНА И "СПУТНИК" КУЭВЫ

Сборная Дании перед игрой с перуанцами выглядела фаворитом на бумаге, но по тому, как складывались события в первом тайме, можно было сделать вывод, что латиноамериканская команда никак не слабее. В концовке первого тайма команда Рикардо Гареки получила право на пенальти, но Куэва пробил намного выше перекладины, словно запустил спутник на орбиту. Победный мяч на 59-й минуте забил Юссуф Поульсен, обеспечив сборной Дании успешный дебют на мундиале.

Несколько возможностей отличиться имел форвард московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан, но ему всякий раз не хватало точности. Главный тренер сборной Перу Гарека после игры заявил, что Куэве хватит сил, чтобы справиться психологически с незабитым пенальти в ворота датчан.

"Думаю, он очень быстро отошел от этого неприятного случая, он очень сильный игрок и человек. Даже в этом матче после незабитого пенальти он хорошо боролся за мяч", — сказал Гарека журналистам.

ХОРВАТЫ СТАРТОВАЛИ С ПОБЕДЫ В "ГРУППЕ СМЕРТИ"

Сборная Хорватии подтвердила статус одного из фаворитов группы D, легко переиграв команду Нигерии (2:0). Не помог африканской команды даже знакомый российским болельщикам по выступлению в РФПЛ защитник Брайн Идову. Хавбек Огенекаро Этебо поразил свои ворота на 32-й минуте после того, как в штрафной площади нигерийцев хорошо потрудился Марио Манджукич. А на 71-й минуте упрочил лидерство хорватов Лука Модрич, мастерски пробивший с одиннадцатиметровой отметки. После первого игрового дня в "группе смерти" единолично лидируют хорваты.