Футболисты сборной Сербии обыграли команду Коста-Рики

Встреча группы Е, состоявшаяся в Самаре в воскресенье, завершилась со счетом 1:0.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Сборная Сербии по футболу одержала победу над командой Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в России.

Встреча группы Е, состоявшаяся в Самаре в воскресенье, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол со штрафного забил Александар Коларов.

Позже в воскресенье сразятся национальные команды Германии и Мексики, последними встретятся футболисты Бразилии и Швейцарии.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.