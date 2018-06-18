Выдра Гарри обещает победу России над Египтом на ЧМ-2018

Выдра из Сочи предсказала победу России над Египтом во вторник, 19 июня.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Выдра, проживающая в аквариуме в Сочи, предрекла сборной России победу над командой Египта в матче чемпионата мира по футболу, который состоится во вторник в Санкт-Петербурге, рассказала РИА Новости заместитель директора ООО "Сочинский аквариум" Жанна Зазина.

"Гарри настроен очень патриотично. Второй раз подряд он предсказывает победу сборной России, в этот раз — в матче против команды Египта. Гарри выбрал мячик с триколором нашей страны", — рассказала Зазина.

Ранее Гарри предсказал результат матча Россия — Саудовская Аравия, в котором российские футболисты одержали победу со счетом 5:0.

Ранее результаты матчей чемпионата мира по футболу в России уже предсказывали эрмитажный кот Ахилл, робот-оракул Бакстер с ВДНХ, тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка, бегемоты калининградского зоопарка Миля и Глясик, енот Нафаня из иркутского зоосада, кролик Пушик из сочинского эколого-биологического центра, а также коза Забияка из зоопарка Самары.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков ЧМ-2018: на матче с Египтом России будет непросто

Сборная РФ в четверг одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата на стадионе "Лужники" в Москве. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.