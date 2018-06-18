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Футбол. ЧМ-2018. Матч Швеция - Республика Корея

Гранд квест: Швеция обыграла Корею на чемпионате мира по футболу

© Sputnik / Григорий Соколов
ФИФА-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (55)
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Судьбу встречи решил единственный точный удар со стандарта. Чтобы определить, был ли пенальти, арбитры обратились за помощью к ВАР.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Сборная Швеции обыграла команду Кореи во второй встрече группы "F", которая состоялась в понедельник.

На 65-й минуте пенальти, назначенный за фол на полузащитнике "Краснодара" Викторе Классоне, реализовал защитник шведов Андреас Гранквист. Так, поединок, прошедший на стадионе в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 1:0.

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Швеция - Республика Корея
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Швеция - Республика Корея
    © Sputnik / Григорий Соколов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Швеция - Республика Корея
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Швеция - Республика Корея
    © Sputnik / Александр Вильф
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Швеция - Республика Корея
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Швеция - Республика Корея
    © Sputnik / Александр Вильф
  • Матч сборных Швеции и Кореи на чемпионате мира в России
    Матч сборных Швеции и Кореи на чемпионате мира в России
    © Sputnik / Григорий Соколов
  • Игрок сборной Швеции в матче с Кореей на чемпионате мира в России
    Игрок сборной Швеции в матче с Кореей на чемпионате мира в России
    © Sputnik / Александр Вильф
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© Sputnik / Григорий Соколов
Футбол. ЧМ-2018. Матч Швеция - Республика Корея

Сборная Швеции впервые выступила на официальном турнире без своего звездного форварда Златана Ибрагимовича, ушедшего из национальной команды после Евро-2016. Нападающий вызывался на все крупные соревнования (не считая Олимпийские игры), начиная с мундиаля 2002 года. 

Сборная России по футболу
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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До этого поединка Швеция и Республика Корея раньше никогда не играли друг с другом на чемпионатах мира, зато однажды встретились на Олимпийских играх. В 1948 году в Лондоне шведы одержали разгромную победу со счетом 12:0. В итоге команда стала олимпийским чемпионом.

Ни один игрок из заявки шведов раньше не участвовал в мундиалях. В последний раз шведы играли на чемпионате мира в 2006 году, уступив в 1/8 финала команде Германии.

Накануне в этом квартете мексиканцы минимально обыграли действующих чемпионов мира сборную Германии – 1:0.

Таким образом, в этой группе лидируют команды Швеции и Мексики, в активе которых по три балла.

В следующий раз поединки в квартете "F" пройдут 23 июня. В Ростове в этот день сыграют Корея и Мексика, а в Сочи – Швеция и Германия.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (55)

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Теги:
групповой этап, футбол, чемпионат мира по футболу, Виктор Классон, Андреас Гранквист, Корея, Швеция
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