Без сенсаций: Панама не устояла перед Бельгией

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Бельгийцы со счетом 3:0 обыграли сборную Панамы в первом матче группы "G" на чемпионате мира, который проходит в России.

Все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме. Сначала на 47-й минуте отличился форвард Дрис Мертенс. А затем дубль оформил Ромелу Лукаку (69-я и 75-я минуты).

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Панама © Sputnik / Нина Зотина

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Панама © Sputnik / Нина Зотина

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Панама © Sputnik / Владимир Астапкович

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Панама © Sputnik / Владимир Астапкович

Romelu Lukaku, autorul unei duble © Sputnik / Владимир Астапкович

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Панама © Sputnik / Владимир Астапкович 1 / 6 © Sputnik / Нина Зотина Футбол. ЧМ-2018. Матч Бельгия - Панама

Матч Бельгия — Панама стал вторым на стадионе "Фишт" в Сочи. До них там играли Испания — Португалия, и матч закончился со счетом 3:3.

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Кстати, в сборной Панамы есть рекордсмен этого мундиаля. Защитник Роман Торрес стал самым тяжелым футболистом на турнире. Его вес — 99 килограммов.

Второй поединок в группе "G" пройдет в понедельник вечером в Волгограде. Там встретятся Тунис и Англия.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.