Дубль Кейна принес анличанам победу над Тунисом

Очередной дубль на чемпионате мира в России - Кейн спас англичан, сумев принести своей команде три очка.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Сборная Англии в понедельник победила команду Туниса во второй встрече первого тура в рамках группы "G" на чемпионате мира, который проходит в России.

Поединок прошел на стадионе в Волгограде. В первом тайме команды забили по голу. Счет на 11-й минуте открыл форвард англичан Харри Кейн, а на 35-й минуте пенальти реализовал тунисский полузащитник Фержани Сасси. Победу своей сборной принес Кейн, оформивший дубль на 91-й минуте встречи. Именно Кейна признали лучшим игроком данного матча.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия © Sputnik / Александр Кряжев

Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия © Sputnik / Константин Чалабов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия © Sputnik / Константин Чалабов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия © Sputnik / Александр Кряжев

Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия 1 / 5 © Sputnik / Александр Кряжев Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия

Ранее в этом квартете сборная Бельгии со счетом 3:0 разгромила Панаму. Таким образом, в группе "G" лидирует Бельгия, а Англия, также набравшая три балла, по дополнительным показателям находится на второй позиции.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Выдра Гарри обещает победу России над Египтом на ЧМ-2018

Очередной поединок в этом квартете пройдет 23 июня. В этот день в Москве Бельгия встретится с Тунисом, а 24 июня Англия в Нижнем Новгороде сыграет с Панамой.

Во вторник, 19 июня, на мундиале запланированы три матча. Сначала в группе "Н" выйдут на поле Колумбия и Япония, затем в этом же квартете встретятся между собой Польша и Сенегал, а завершит игровой день поединок лидера группы "А" сборной России и команды Египта.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.