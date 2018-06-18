23:18 18 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия

Дубль Кейна принес анличанам победу над Тунисом

© Sputnik / Александр Кряжев
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (56)
41 0 0

Очередной дубль на чемпионате мира в России - Кейн спас англичан, сумев принести своей команде три очка.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Сборная Англии в понедельник победила команду Туниса во второй встрече первого тура в рамках группы "G" на чемпионате мира, который проходит в России.

Поединок прошел на стадионе в Волгограде. В первом тайме команды забили по голу. Счет на 11-й минуте открыл форвард англичан Харри Кейн, а на 35-й минуте пенальти реализовал тунисский полузащитник Фержани Сасси. Победу своей сборной принес Кейн, оформивший дубль на 91-й минуте встречи. Именно Кейна признали лучшим игроком данного матча.

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия
    © Sputnik / Александр Кряжев
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия
    © Sputnik / Константин Чалабов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия
    © Sputnik / Константин Чалабов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия
    © Sputnik / Александр Кряжев
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия
1 / 5
© Sputnik / Александр Кряжев
Футбол. ЧМ-2018. Матч Тунис - Англия

Ранее в этом квартете сборная Бельгии со счетом 3:0 разгромила Панаму. Таким образом, в группе "G" лидирует Бельгия, а Англия, также набравшая три балла, по дополнительным показателям находится на второй позиции. 

Сборная России по футболу
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Выдра Гарри обещает победу России над Египтом на ЧМ-2018

Очередной поединок в этом квартете пройдет 23 июня. В этот день в Москве Бельгия встретится с Тунисом, а 24 июня Англия в Нижнем Новгороде сыграет с Панамой.

Во вторник, 19 июня, на мундиале запланированы три матча. Сначала в группе "Н" выйдут на поле Колумбия и Япония, затем в этом же квартете встретятся между собой Польша и Сенегал, а завершит игровой день поединок лидера группы "А" сборной России и команды Египта. 

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (56)

По теме

Стала известна истинная причина победы Мексики над Германией на ЧМ
В Приднестровье ЧМ-2018 увековечили в "металле" и "глянце"
Футбол и девушки: у какой сборной самые красивые болельщицы на ЧМ-2018
Теги:
групповой этап, футбол, чемпионат мира по футболу, Англия, Тунис
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Артус Кайминьш
    "Извинитесь перед русскими"

    Предвыборная активность политической партии KPV LV, основанной депутатом Сейма Артусом Кайминьшем, вызвала настоящую бурю в соцсетях.

  • Тропинка в лесу
    В лес не ходить

    Жителям некоторых районов Литвы рекомендуют не посещать леса без необходимости, так как наблюдается высокая пожароопасность.

  • Нарвский колледж, где проводятся Майские чтения в этом году
    Образовательный рекорд

    Нарвский колледж Тартуского университета получил рекордное количество заявок на учебу из-за рубежа, больше половины заявок поступило из России.

  • Официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский
    Страшная месть

    В Вороновском районе Беларуси сельчанин, решив отомстить соседу за кражу, вывез его в лес и приклеил нагишом скотчем к дереву.

  • Сотрудник патрульной полиции в служебной машине
    Вор должен сидеть!

    Министерство внутренних дел Грузии в разных районах страны задержало шесть лиц по обвинению в причастности к воровскому миру.

  • Погрузка инертных на грузовой корабль для транспортировки груза из Сухумского порта в Крым
    Второй пошел

    Второй грузовой корабль с 2,5 тысячи тонн щебня отправится из Сухума в Крым для строительства дороги через весь полуостров.

  • Тезе Базар в Баку
    Преступный сговор

    Почему на стол бакинцев попадает товар по высоким ценам, хотя Азербайджан еще три года назад взял курс на развитие сельского хозяйства?

  • В Матенадаране хранится Евангелие, которое таит в себе чудодейственную силу
    Рукописи не горят

    В очередной серии проекта "Это Армения" авторы видеоцикла рассказывают об уникальном памятнике письменности, известном как Евангелие деревни Оху.

  • Круги на летнем поле, иллюстративное фото
    Таинственные знаки

    Кто оставил загадочные круги на полях в Актюбинской области Казахстана – в департаменте экологии объяснили таинственное явление.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Макросъемка. Стрекоза
Маленький мир в большом объективе: на что способна макросъемка
Землетрясение в Японии
Землетрясение в Японии: шокирующие кадры последствий
Болельщики мундиаля
Вперед, футбол: болельщики мундиаля

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться