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Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония

Первое удаление на ЧМ-2018: Колумбия не спаслась в матче с Японией

© Sputnik / Максим Блинов
ФИФА-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (58)
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На мундиале, на котором судьи довольно редко показывают даже желтые карточки, пришла пора удаления, колумбийцы не сумели выстоять.

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Сборная Японии обыграла команду Колумбии в стартовой встрече первого тура в рамках группы "Н" на чемпионате мира, который проходит в России.

Встреча, прошедшая в Саранске, собрала 40 тысяч 842 зрителя, которые впервые на этом чемпионате стали свидетелями удаления.

Колуйбийцы лишились защитника Карлоса Санчеса уже на третьей минуте поединка. Арбитр показал ему прямую красную карточку за игру рукой и назначил пенальти, который успешно реализовал Синдзи Кагава. Но заранее сдаваться колумбийцы не стали. Они сумели забить ответный гол еще в первом тайме. На 39-й минуте точный удар нанес полузащитник Хуан Кинтеро.

Уже во второй сорокапятиминутке японцы отличились снова. На 73-й минуте встречи форвард Юя Осако головой отправил мяч в сетку ворот соперника, установив итоговый счет.

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    © Sputnik / Максим Блинов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    © Sputnik / Михаил Сербин
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    © Sputnik / Михаил Сербин
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    © Sputnik / Максим Блинов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    © Sputnik / Максим Блинов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    © Sputnik / Максим Блинов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония
    © Sputnik / Михаил Сербин
1 / 7
© Sputnik / Максим Блинов
Футбол. ЧМ-2018. Матч Колумбия - Япония

До этого поединка Колумбия и Япония встречались трижды, причем, два раза выигрывали колумбийцы — в 2003 и 2014 годах, а в 2007 году была ничья.

Любопытный факт о сборной Японии — команда из страны Восходящего Солнца привезла с собой в Россию шеф-повара, что делают далеко не все сборные. Кроме этого, японцы взяли с собой рис. Они уверены, что их местный рис довольно сильно отличается от европейского.

Второй матч в группе "Н" между Польшей и Сенегалом, который пройдет в Москве, окончательно определит лидера этого квартета.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (58)

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Теги:
групповой этап, футбол, чемпионат мира по футболу, Колумбия, Япония
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