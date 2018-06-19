Автогол поляка Чонека помог Сенегалу победить на ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 19 июн – Sputnik. Сборная Сенегала победила команду Польши в заключительном матче первого тура групповой стадии чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Поединок состоялся в Москве. На стадион пришли 44 тысячи 190 болельщиков. Счет в этом матче был открыт на 37-й минуте, когда мяч в свои ворота отправил польский защитник Тиаго Чонек. Удвоил преимущество своей команды на 60-й минуте форвард сенегальцев Мбайе Ньянг. В концовке, на 86-й минуте встречи, один гол отыграл полузащитник Гжегож Крыховяк.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Польша - Сенегал © Sputnik / Виталий Белоусов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Польша - Сенегал © Sputnik / Виталий Белоусов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Польша - Сенегал © Sputnik / Антон Денисов

Сборная Сенегала © Sputnik / Антон Денисов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Польша - Сенегал © Sputnik / Антон Денисов 1 / 5 © Sputnik / Виталий Белоусов Футбол. ЧМ-2018. Матч Польша - Сенегал

Ранее в группе "Н" сборная Японии со счетом 2:1 одержала верх над колумбийцами.

Таким образом, японцы и сенегальцы набрали по три балла.

Следующие игры в этом квартете пройдут 24 июня. Япония и Сенегал проведут свой матч в Екатеринбурге, а Польша и Колумбия встретятся в Казани.

Поединок поляков и сенегальцев стал заключительным в первом круге игр на групповой стадии. Примечательно, что ни в одном матче не было зафиксировано нулевой ничьей. Чаще всего встречи завершались со счетом 1:0. Такой итог зафиксировали в шести встречах. Самой результативной стала игра между Португалией и Испанией. Футболисты этих сборных забили друг другу по три гола. На втором месте по результативности матч сборной России, отправившей в ворота Саудовской Аравии пять безответных мячей.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.