Сборная России не щадит соперников на ЧМ-2018: Египет пал

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Сборная России со счетом 3:1 обыграла команду Египта в матче группы "А" на чемпионате мира, который проходит в РФ.

Поединок прошел на арене в Санкт-Петербурге. Первый тайм завершился без забитых голов. На 47-й минуте случился автогол защитника египтян Ахмеда Фатхи. Затем судьбу встречи в свои руки взяли игроки группы атаки сборной России. На 59-й минуте Денис Черышев забил уже свой третий мяч на ЧМ, а на 62-й минуте форвард "Зенита" Артем Дзюба отправил мяч в домик голкиперу команды соперника, отличившись во второй раз на мундиале. На 73-й минуте звездный форвард сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти, установив итоговый счет на табло.

Игра сборной России прошла при переполненных трибунах. На матче присутствовали 64 тысячи 468 зрителей.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет © Sputnik / Алексей Филиппов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет © Sputnik / Алексей Даничев

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет © Sputnik / Алексей Филиппов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет © Sputnik / Алексей Даничев

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет © Sputnik / Алексей Филиппов

Сборная России празднует гол в ворота Египта на ЧМ-2018 © Sputnik / Алексей Даничев

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах © Sputnik / Алексей Даничев 1 / 7 © Sputnik / Алексей Филиппов Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет

В своем первом поединке подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а египтяне проиграли Уругваю — 0:1.

Таким образом, сборная России лидирует в группе "А", набрав шесть очков и обеспечив себе путевку в плей-офф ЧМ-2018. На втором месте в группе на данный момент идет Уругвай — 3 балла. Игра Уругвая и Саудовской Аравии пройдет 20 июня в Ростове-на-Дону.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.