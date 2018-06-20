Голеадор Роналду: Португалия обыграла Марокко на ЧМ-2018

Криштиану Роналду, по-прежнему, единственный, кто забивает на этом турнире за португальцев.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Сборная Португалии с минимальным счетом 1:0 победила команду Марокко в матче группы "В" на чемпионате мира, который проходит в России.

Поединок прошел в Москве на стадионе "Лужники". Единственный мяч в этой встрече уже на 4-й минуте матча записал на свой счет форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Этот гол стал четвертым для португальского нападающего, оформившего хет-трик в первой игре с Испанией.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия - Марокко © Sputnik / Алексей Куденко

Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия - Марокко © Sputnik / Антон Денисов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия - Марокко © Sputnik / Виталий Белоусов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия - Марокко © Sputnik / Александр Вильф 1 / 4 © Sputnik / Алексей Куденко Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия - Марокко

Роналду продолжает возглавлять бомбардирскую гонку. Российский полузащитник Денис Черышев располагается вслед за Роналду, забив три мяча (два в ворота Саудовской Аравии и один в ворота Египта).

© Sputnik / Алексей Даничев Сборная России не щадит соперников на ЧМ-2018: Египет пал

Вторая игра в этой группе между Испанией и Ираном пройдет в среду вечером в Казани.

На данный момент португальцы с четырьмя баллами вышли на первое место в группе "В", вторые – иранцы (3 балла), третьи – испанцы (1 балл), четвертые – марокканцы (0 баллов).

Сборная России в 1/8 финала мундиаля встретится именно с командой из группы "В".