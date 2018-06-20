Россия и Уругвай сыграют в плей-офф чемпионата мира

Дважды по 1:0 - Уругвай вслед за командой России вышел в плей-офф мирового первенства.

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Сборная Уругвая одержала победу на Саудовской Аравией в группе "А" на чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

Единственный забитый гол в этой встрече на счету Луиса Суареса, который отправил мяч в сетку ворот соперника уже на 23-й минуте поединка.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Саудовская Аравия © Sputnik / Алексей Мальгавко

Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Саудовская Аравия © Sputnik / Алексей Мальгавко

Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Саудовская Аравия © Sputnik / Алексей Мальгавко 1 / 3 © Sputnik / Алексей Мальгавко Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Саудовская Аравия

Таким образом, в группе "А" Россия и Уругвай одержали по две победы, набрали по шесть очков и досрочно вышли в 1/8 финала. В третьей игре эти команды определят, кто займет первое место в группе. Матч Уругвай-Россия пройдет 25 июня в Самаре.

В плей-офф эти команды встретятся с одной из двух сборных, которые выйдут в 1/8 финала из группы "В".