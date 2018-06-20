Коста решил исход матча между Испанией и Ираном

Всего один мяч решил исход поединка между командами Испании и Ирана на мундиале в России.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Сборная Испании выиграла у команды Ирана в группе "В" на чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

Мяч в ворота соперников на 54-й минуте отправил один из лучших бомбардиров этого мундиаля Диего Коста. В его активе теперь три мяча, как и у Дениса Черышева. Обоих опережает только португалец Криштиану Роналду, в двух матчах забивший четыре гола.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Иран - Испания © Sputnik / Владимир Песня

Футбол. ЧМ-2018. Матч Иран - Испания © Sputnik / Максим Богодвид

Футбол. ЧМ-2018. Матч Иран - Испания © Sputnik / Владимир Песня

Футбол. ЧМ-2018. Матч Иран - Испания © Sputnik / Максим Богодвид

Футбол. ЧМ-2018. Матч Иран - Испания © Sputnik / Владимир Песня

Футбол. ЧМ-2018. Матч Иран - Испания © Sputnik / Максим Богодвид

Футбол. ЧМ-2018. Матч Иран - Испания © Sputnik / Владимир Песня 1 / 7 © Sputnik / Владимир Песня Футбол. ЧМ-2018. Матч Иран - Испания

Таким образом, испанцы сравнялись по набранным очкам с португальцами — 4 балла. Следом идут иранцы — 3 очка, а замыкают турнирную таблицу группы "В" марокканцы, проигравшие обе встречи.

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Две сборных из этого квартета уже знают, что в плей-офф им предстоит сыграть с Россией или Уругваем, которые досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.

В четверг на ЧМ-2018 пройдут три матча. В Самаре Дания сыграет с Австралией, в Екатеринбурге Франция встретится с Перу, а в Нижнем Новгороде сразятся Аргентина и Хорватия.