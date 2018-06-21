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Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия

Дания и Австралия не выявили победителя на ЧМ-2018

© Sputnik / Максим Блинов
ФИФА-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (65)
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По голу в каждые ворота - третий ничейный исход на мундале в России.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Сборные Дании и Австралии сыграли вничью в матче группы "С" на чемпионате мира, который проходит в России.

Оба мяча были забиты в первом тайме. Уже на 7-й минуте поединка отличился полузащитник датчан Кристиан Эриксен, а на 38-й минуте хавбек австралийцев Миле Йединак реализовал пенальти, установив итоговый счет 1:1.

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    © Sputnik / Максим Блинов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    © Sputnik / Виталий Тимкив
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    © Sputnik / Максим Блинов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    © Sputnik / Максим Блинов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    © Sputnik / Максим Блинов
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© Sputnik / Максим Блинов
Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия

Так, на данный момент в квартете лидирует Дания (4 балла), за ней идет Франция (3 балла), на третьей строчке — австралийцы (1 балл), а замыкает таблицу сборная Перу (0 баллов).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (65)

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Теги:
групповой этап, результат, ничья, футбол, Чемпионат мира по футболу, Австралия, Дания
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