Дания и Австралия не выявили победителя на ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Сборные Дании и Австралии сыграли вничью в матче группы "С" на чемпионате мира, который проходит в России.
Оба мяча были забиты в первом тайме. Уже на 7-й минуте поединка отличился полузащитник датчан Кристиан Эриксен, а на 38-й минуте хавбек австралийцев Миле Йединак реализовал пенальти, установив итоговый счет 1:1.
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия© Sputnik / Максим Блинов
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия© Sputnik / Виталий Тимкив
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия© Sputnik / Максим Блинов
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия© Sputnik / Максим Блинов
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия© Sputnik / Максим Блинов
Так, на данный момент в квартете лидирует Дания (4 балла), за ней идет Франция (3 балла), на третьей строчке — австралийцы (1 балл), а замыкает таблицу сборная Перу (0 баллов).