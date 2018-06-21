Дания и Австралия не выявили победителя на ЧМ-2018

По голу в каждые ворота - третий ничейный исход на мундале в России.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Сборные Дании и Австралии сыграли вничью в матче группы "С" на чемпионате мира, который проходит в России.

Оба мяча были забиты в первом тайме. Уже на 7-й минуте поединка отличился полузащитник датчан Кристиан Эриксен, а на 38-й минуте хавбек австралийцев Миле Йединак реализовал пенальти, установив итоговый счет 1:1.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия © Sputnik / Максим Блинов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия © Sputnik / Виталий Тимкив

Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия © Sputnik / Максим Блинов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия © Sputnik / Максим Блинов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия © Sputnik / Максим Блинов 1 / 5 © Sputnik / Максим Блинов Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия

Так, на данный момент в квартете лидирует Дания (4 балла), за ней идет Франция (3 балла), на третьей строчке — австралийцы (1 балл), а замыкает таблицу сборная Перу (0 баллов).