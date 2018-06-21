Известен еще один участник плей-офф ЧМ-2018: Франция обыграла Перу

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Сборная Франции в группе "С" с минимальным счетом обыграла команду Перу и обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Поединок прошел в Екатеринбурге. На матче присутствовали 32 тысячи 789 зрителей. Единственный мяч на 34-й минуте матча забил нападающий Килиан Мбаппе.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Перу © Sputnik / Владимир Астапкович

Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Перу © Sputnik / Павел Лисицын

Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Перу © Sputnik / Владимир Астапкович 1 / 3 © Sputnik / Владимир Астапкович Футбол. ЧМ-2018. Матч Франция - Перу

После этой игры французы вышли на первое место в группе, набрав шесть баллов. Вторую строчку занимают датчане с 4 баллами, третьи – австралийцы (1 балл), а перуанцы на четвертом месте (0 баллов).