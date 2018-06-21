Самый точный прогнозист: он угадал счет матчей сборной России на ЧМ-2018

Сообщение с прогнозом на игры болельщик разместил за день до старта мирового первенства по футболу.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Житель Кирова Игорь Данилов угадал точный счет двух матчей сборной России на чемпионате мира. Пророческий пост на своей странице в соцсети Твиттер болельщик оставил прямо перед началом мундиаля.

В сообщении говорилось, что подопечные Станислава Черчесова обыграют Саудовскую Аравию со счетом 5:0, а команду Египта со счетом 3:1. Именно такой итог и был зафиксирован на ЧМ-2018.

А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность! — Jin Dagon (@jin_dagon) 13 июня 2018 г.

​Есть в посте и прогноз на то, как завершится третья игра сборной России. Данилов написал, что хозяева смогут на последних минутах выиграть в матче с Уругваем. Этот поединок пройдет 25 июня в Самаре.

Как пишет российская пресса, Данилов работает радиоведущим в родном городе, а сам пост, как он рассказал, написал с иронией и не думал, что так произойдет на самом деле. Теперь молодой человек воздерживается от каких-либо прогнозов.

Кроме сборной России на турнире Данилов поддерживает команды Исландии, Хорватии и Англии. А еще болельщик считает, что более удобным соперником в 1/8 финала для России были бы португальцы.