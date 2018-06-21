Шнуров принял участие в создании граффити с портретом Черчесова

Портрет Черчесова со строчкой из песни Сергея Шнурова "Ты просто космос, Стас" появился в Санкт-Петербурге.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Группа уличных художников в четверг украсила стену подстанции в Петроградском районе Санкт-Петербурга портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в жанре граффити, а музыкант Сергей Шнуров сам подписал портрет строчкой из своей песни: "Ты просто космос, Стас".

"Мы работали с двух часов ночи и уже закончили портрет. На его создание ушло около 15 баллончиков черной, белой и серой краски", — рассказал РИА Новости Артем Бурж, соавтор граффити и руководитель стрит-арт-проекта HoodGraff.

© Sputnik / Александр Кряжев В Санкт-Петербурге появилось граффити с С.Черчесовым

По его словам, портрет Черчесова был создан в знак признания успехов, которых добилась сборная России по футболу на чемпионате мира.

"Это крутой результат", — считает Бурж.

Он добавил, что в создании граффити принял участие музыкант Сергей Шнуров, который собственноручно украсил портрет тренера сборной России по футболу строчкой из своей песни: "Ты просто космос, Стас".

© Sputnik / Александр Кряжев В Санкт-Петербурге появилось граффити с С.Черчесовым

"Нам было важно, чтобы Шнуров подъехал и сделал это сам. В определенном смысле это копирайт", — сказал собеседник агентства.

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Он не исключил, что портрет Черчесова просуществует на стене подстанции на углу Большой Пушкарской и Введенской улиц в Петроградском районе короткое время, поскольку акция не согласовывалась с властями.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф домашнего чемпионата мира, обыграв Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). В Самаре 25 июня подопечные Черчесова проведут заключительную встречу на групповой стадии против команды Уругвая.