Сенсационный успех: Хорватия разгромила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Хорваты благодаря победе над аргентинцами досрочно попали в 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу в России.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Сборная Хорватии разгромно победила команду Аргентины в группе "D" и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Поединок прошел в Нижнем Новгороде. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 53-й минуте гол забил хорватский форвард Анте Ребич. Преимущество своей сборной на 80-й минуте удвоил Лука Модрич, а на 91-й Иван Ракитич реализовал контратаку, доведя счет до разгромного — 3:0.

Хорватский футболист Лука Модрич © Sputnik / Михаил Сербин

Анте Ребич забил в ворота Аргентины Михаил Сербин

Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия © Sputnik / Григорий Соколов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия © Sputnik / Александр Вильф

Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия © Sputnik / Александр Вильф

Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Аргентины и Хорватии © Sputnik / Григорий Соколов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия © Sputnik / Григорий Соколов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия © Sputnik / Александр Вильф 1 / 8 © Sputnik / Михаил Сербин Хорватский футболист Лука Модрич

Таким образом, хорваты на данный момент лидируют в группе "D" (6 баллов), следом идут сборные Аргентины и Исландии (по 1 баллу), четвертая – команда Нигерии (0 баллов).

В пятницу на ЧМ-2018 пройдут три матча. В Санкт-Петербурге Бразилия сыграет со сборной Коста-Рики, в Волгограде Нигерия встретится с Исландией, а в Калининграде Сербия сразится со Швейцарией.