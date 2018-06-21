Сенсационный успех: Хорватия разгромила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Сборная Хорватии разгромно победила команду Аргентины в группе "D" и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, который проходит в России.
Поединок прошел в Нижнем Новгороде. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 53-й минуте гол забил хорватский форвард Анте Ребич. Преимущество своей сборной на 80-й минуте удвоил Лука Модрич, а на 91-й Иван Ракитич реализовал контратаку, доведя счет до разгромного — 3:0.
- Хорватский футболист Лука Модрич© Sputnik / Михаил Сербин
- Анте Ребич забил в ворота АргентиныМихаил Сербин
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия© Sputnik / Григорий Соколов
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия© Sputnik / Александр Вильф
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия© Sputnik / Александр Вильф
- Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Аргентины и Хорватии© Sputnik / Григорий Соколов
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия© Sputnik / Григорий Соколов
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Хорватия© Sputnik / Александр Вильф
Таким образом, хорваты на данный момент лидируют в группе "D" (6 баллов), следом идут сборные Аргентины и Исландии (по 1 баллу), четвертая – команда Нигерии (0 баллов).
В пятницу на ЧМ-2018 пройдут три матча. В Санкт-Петербурге Бразилия сыграет со сборной Коста-Рики, в Волгограде Нигерия встретится с Исландией, а в Калининграде Сербия сразится со Швейцарией.