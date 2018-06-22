Бразилия на последних минутах вырвала победу у Коста-Рики на ЧМ-2018

Голы Фелиппе Коутиньо и Неймара решили исход противостояния - на мундиале во всех играх забивают минимум один гол.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Сборная Бразилии в добавленное время победила команду Коста-Рики в группе "D" на чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

Встреча прошла на арене в Санкт-Петербурге, где повторен рекорд посещаемости стадиона — 64 тысячи 468 зрителей. Первый тайм завершился без забитых мячей, а второй запомнился тем, что арбитр сначала назначил пенальти за предполагаемый фол на Неймаре, а, затем, после просмотра видеоповтора, отменил свое решение. Уже на 91-й минуте матча бразильцы сумели открыть счет — отличился Фелиппе Коутиньо. Неймар свой мяч тоже забил — на седьмой добавленной к матчу минуте.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Коста-Рика © Sputnik / Евгения Новоженина

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Коста-Рика © Sputnik / Александр Кряжев

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Коста-Рика © Sputnik / Евгения Новоженина

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Коста-Рика Алексей Даничев

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Коста-Рика © Sputnik / Евгения Новоженина

Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Коста-Рика © Sputnik / Александр Кряжев 1 / 6 © Sputnik / Евгения Новоженина Футбол. ЧМ-2018. Матч Бразилия - Коста-Рика

Таким образом, в группе "D" лидирует Бразилия (4 балла), затем идет Сербия (3 балла), на третьей строчке в промежуточной турнирной таблице Швейцария – (1 балл), четвертая – Коста-Рика (0 баллов).

Досрочно в 1/8 финала ЧМ-2018 квалифицировались команды России, Уругвая, Франции и Хорватии.