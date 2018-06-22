Дубль Мусы позволил Нигерии обыграть Исландию

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Сборная Нигерии в группе "D" со счетом 2:0 обыграла команду Исландии на чемпионате мира по футболу, который проходит в России.
Встреча прошла в Волгограде. Первый тайм завершился без забитых голов, а во второй сорокапятиминутке главным героем стал лидер атак нигерийцев Ахмед Муса. Он оформил дубль (49-я и 75-я минуты), принеся своей сборной победу.
- Игрок сборной Нигерии Ахмед Муса© Sputnik / Константин Чалабов
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Исландия© Sputnik / Алексей Филиппов
- Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Исландия© Sputnik / Алексей Филиппов
Таким образом, в группе "D" продолжает лидировать Хорватия (6 баллов), затем идет Нигерия (3 балла), а после располагаются сборные Аргентины и Исландии (по 1 баллу).
Досрочно в 1/8 финала квалифицировались команды России, Уругвая, Франции и Хорватии.