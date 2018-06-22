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Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Исландия

Дубль Мусы позволил Нигерии обыграть Исландию

© Sputnik / Константин Чалабов
ФИФА-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (74)
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Поигравший за московский "ЦСКА" нигериец принес победу своей команде на мундиале.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Сборная Нигерии в группе "D" со счетом 2:0 обыграла команду Исландии на чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

Встреча прошла в Волгограде. Первый тайм завершился без забитых голов, а во второй сорокапятиминутке главным героем стал лидер атак нигерийцев Ахмед Муса. Он оформил дубль (49-я и 75-я минуты), принеся своей сборной победу.

  • Игрок сборной Нигерии Ахмед Муса
    Игрок сборной Нигерии Ахмед Муса
    © Sputnik / Константин Чалабов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Исландия
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Исландия
    © Sputnik / Алексей Филиппов
  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Исландия
    Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Исландия
    © Sputnik / Алексей Филиппов
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© Sputnik / Константин Чалабов
Игрок сборной Нигерии Ахмед Муса

Таким образом, в группе "D" продолжает лидировать Хорватия (6 баллов), затем идет Нигерия (3 балла), а после располагаются сборные Аргентины и Исландии (по 1 баллу). 

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет
© Sputnik / Алексей Филиппов
Самый точный прогнозист: он угадал счет матчей сборной России на ЧМ-2018

Досрочно в 1/8 финала квалифицировались команды России, Уругвая, Франции и Хорватии.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (74)

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Теги:
результат, групповой этап, чемпионат мира по футболу, Ахмед Муса, Исландия, Нигерия
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