Дубль Мусы позволил Нигерии обыграть Исландию

Поигравший за московский "ЦСКА" нигериец принес победу своей команде на мундиале.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Сборная Нигерии в группе "D" со счетом 2:0 обыграла команду Исландии на чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

Встреча прошла в Волгограде. Первый тайм завершился без забитых голов, а во второй сорокапятиминутке главным героем стал лидер атак нигерийцев Ахмед Муса. Он оформил дубль (49-я и 75-я минуты), принеся своей сборной победу.

Игрок сборной Нигерии Ахмед Муса © Sputnik / Константин Чалабов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Исландия © Sputnik / Алексей Филиппов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Нигерия - Исландия © Sputnik / Алексей Филиппов 1 / 3 © Sputnik / Константин Чалабов Игрок сборной Нигерии Ахмед Муса

Таким образом, в группе "D" продолжает лидировать Хорватия (6 баллов), затем идет Нигерия (3 балла), а после располагаются сборные Аргентины и Исландии (по 1 баллу).

© Sputnik / Алексей Филиппов Самый точный прогнозист: он угадал счет матчей сборной России на ЧМ-2018

Досрочно в 1/8 финала квалифицировались команды России, Уругвая, Франции и Хорватии.