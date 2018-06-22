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Футбол. ЧМ-2018. Матч Сербия - Швейцария

Швейцария победила Сербию на ЧМ-2018 по футболу

© Sputnik / Елена Руско
ФИФА-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (75)
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Швейцарцы отыгрались и вырвали победу на последней минуте матча с Сербией.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии в группе "Е" на чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

Поединок прошел в Калининграде. Счет был открыт уже на 5-й минуте матча. Это произошло благодаря точному удару сербского форварда Александра Митровича. Затем швейцарцы смогли изменить судьбу встречи. На 52-й минуте забил Гранит Джака, а на 90-й — Джердан Шакири.

Таким образом, на первом месте в группе "Е", набрав 4 очка, остаются бразильцы. По 3 балла у сербов и швейцарцев, а замыкает турнирную таблицу команда Коста-Рики (0 баллов).

До этого досрочно в 1/8 финала квалифицировались команды России, Уругвая, Франции и Хорватии.

В субботу на мундиале пройдут три поединка. В Москве сыграют Бельгия и Тунис, в Ростове встретятся Корея и Мексика, а в Сочи — Германия и Швеция. 

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира играют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (75)

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Теги:
групповой этап, футбол, чемпионат мира по футболу, Сербия, Швейцария
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