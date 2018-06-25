Россия и Уругвай определили победителя группы "А" на ЧМ-2018

Удаление Смольникова и три мяча уругвайцев - таков итог встречи лидеров группы "А" на ЧМ-2018.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Сборная Уругвая со счетом 3:0 обыграла команду России в группе "А" на чемпионате мира по футболу.

Поединок прошел в Самаре при полных трибунах. На стадионе присутствовали 41 тысяча 970 зрителей.

Уже на 10-й минуте встречи Луис Суарес открыл счет, забив мяч со штрафного удара. На 23-й минуте Диего Ласкальт пробил из-за пределов штрафной, попал в ногу Дениса Черышева, от которого мяч влетел в сетку ворот Игоря Акинфеева. Затем на 36-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник россиян Игорь Смольников. Третий гол уругвайцы забили на 90-й минуте. Отличился Эдисон Кавани.

Во втором поединке этой группы Египет проиграл Саудовской Аравии — 1:2.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Россия © Sputnik / Александр Вильф

Футбол. ЧМ-2018. Матч Саудовская Аравия - Египет

Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Россия © Sputnik / Владимир Песня

Футбол. ЧМ-2018. Матч Саудовская Аравия - Египет © Sputnik / Константин Чалабов 1 / 4 © Sputnik / Александр Вильф Футбол. ЧМ-2018. Матч Уругвай - Россия

Таким образом, Уругвай с первого места выходит в плей-офф (9 баллов), сборная России попала в 1/8 финала, заняв вторую строчку (6 баллов). Третьей завершила турнир Саудовская Аравия (3 балла), а четвертыми — египтяне (0 баллов).

В плей-офф подопечные Станислава Черчесова сыграют с победителем группы "В", а уругвайцы – со второй командой этого квартета.