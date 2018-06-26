Тренер сборной Франции о "ничьей" с датчанами: игра была немного скучной

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Концовка матча чемпионата мира по футболу между сборными Дании и Франции была немного скучной, команды устраивал ничейный результат, заявил главный тренер французов Дидье Дешам. Его слова передает РИА Новости.

Встреча сборных Франции и Дании, прошедшая во вторник на московском стадионе "Лужники" при аншлаге, завершилась со счетом 0:0. Эта нулевая ничья стала первой на чемпионате мира-2018. После финального свистка болельщики освистали футболистов. Французы вышли в плей-офф с первого места в группе, датчане стали вторыми.

"Цель достигнута, первое место — самое главное. Сам матч в конце был немного скучным, Дании тоже подходил этот результат. Они хорошо защищались, не думаю, что датчане не хотели побеждать, но чем дальше продвигался матч, тем они играли осторожнее. Видимо, знали результат параллельного матча. У Дании очень непростая команда, защищаются плотно, создают возможности. У нас было 6-7 голевых моментов, при этом нам не хотелось никаких рисков. Мы добились результата, который был нужен", — сказал Дешам журналистам.

© AFP 2018 / Ozan Kose Футбольные страсти фанатов: как молдаване болеют за Россию на ЧМ-2018

"Если бы мы играли быстрее, все могло получиться по-другому. Я дал отдохнуть многим игрокам, теперь у нас максимально гибкий выбор на плей-офф. Поговорили с (Уго) Льорисом, он номер один, сыграл два матча. Решили дать ему немного отдохнуть. Стив (Манданда) отличный вратарь, не хочу его обидеть, но скажу: ему 33 года и вряд ли у него будет еще чемпионат мира. Это не подарок, но было бы логично предложить ему сыграть на турнире. Он прекрасно ответил на предложение", — добавил тренер.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.