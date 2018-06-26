Сборная Аргентины вырвала победу у Нигерии и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная латиноамериканской страны в буквальном смысле отбила свое право на продолжение участия в чемпионате.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии и завоевала путевку в плей-офф чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило РИА Новости.

Встреча группы D, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Лионель Месси (14-я минута), признанный лучшим игроком, и Маркос Рохо (87). У нигерийцев отличился Виктор Мозес (51).

На матче обновлен рекорд посещаемости стадиона на Крестовском острове — поболеть за команды пришли 64 468 зрителей.

Подопечные Хорхе Сампаоли набрали 4 очка и заняли второе место в квартете, уступив сборной Хорватии (9 очков). Сборные Нигерии (3) и Исландии (1) закончили выступление на турнире.

Аргентинцы в 1/8 финала турнира сыграют с французами, матч пройдет 30 июня в Казани. Хорваты встретятся с датчанами 1 июля в Нижнем Новгороде.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.