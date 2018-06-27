Корея лишила Германию плей-офф: дальше идут Мексика и Швеция

КИШИНЕВ, 27 июн – Sputnik. Сборные Швеции и Мексики вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

В заключительном матче группы "F" эти команды встречались между собой в Екатеринбурге и шведы одержали разгромную победу со счетом 3:0. На 50-й минуте открыл счет Людвиг Аугустинссон, на 62-й минуте защитник Андреас Гранквист реализовал пенальти, а на 74-й минуте случился автогол Эдсона Альвареса.

Во второй игре этого квартета сборная Южной Кореи неожиданно обыграла Германию со счетом 2:0. Оба мяча забиты уже в добавленное к матчу время – на 93-й и 96-й минутах. Таким образом, четырехкратный победитель ЧМ, действующий обладатель трофея сборная Германии завершила свое выступление на турнире.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Республика Корея - Германия © Sputnik / Максим Богодвид

Футбол. ЧМ-2018. Матч Республика Корея - Германия © Sputnik / Алексей Филиппов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Мексика - Швеция © Sputnik / Алексей Филиппов

Футбол. ЧМ-2018. Матч Республика Корея - Германия © Sputnik / Михаил Воскресенский

Футбол. ЧМ-2018. Матч Мексика - Швеция © Sputnik / Павел Лисицын 1 / 5 © Sputnik / Максим Богодвид Футбол. ЧМ-2018. Матч Республика Корея - Германия

Шведы стали в группе "F" первыми (6 баллов) и сыграют со второй командой квартета "Е" в 1/8 финала, а мексиканцы (6 баллов) – с первой сборной этой группы. Сборная Кореи становится третьей (3 очка), а немцы – четвертыми (3 балла).