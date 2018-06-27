Бразилия и Швейцария вышли в плей-офф ЧМ-2018

Определились две команды, пробившиеся в плей-офф мундиаля из квартета "Е".

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

В заключительном матче группы "Е" бразильцы победили со счетом 2:0 сербов. Поединок прошел в Москве. А в Нижнем Новгороде Швейцария сыграла в ничью с Коста-Рикой — 2:2.

Таким образом, сборная Бразилии встретится в 1/8 финала с командой Мексики, а швейцарцы — со шведами. Матч мексиканцев и бразильцев пройдет 2 июля в Самаре, а шведы и швецарцы сыграют 3 июля в Санкт-Петербурге.

Кроме вышеназванных команд уже известно, что путевки в четвертьфинал разыграют Россия и Испания (1 июля), Уругвай и Португалия (30 июня), Франция и Аргентина (30 июня), Хорватия и Дания (1 июля).

В четверг на мундиале пройдут заключительные поединки групповой стадии. Япония и Польша встретятся в Волгограде, Сенегал и Колумбия — в Самаре, Панама и Тунис — в Мордовии, а Англия и Бельгия — в Калининграде. По итогам этих матчей определятся все пары 1/8 финала.