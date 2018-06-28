Колумбия и Япония вышли в плей-офф ЧМ-2018

Сенегальцы проиграли колумбийцам и уступили им место в 1/8 финала мундиаля.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Сборные Колумбии и Японии из группы "Н" пробились в плей-офф чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Колумбийцы в четверг со счетом 1:0 победили сенегальцев и обошли их в турнирной таблице, набрав шесть баллов, что позволило занять первую строчку в группе.

Во втором поединке поляки с таким же счетом обыграли команду Японии, но представители Страны восходящего солнца все равно вышли в 1/8 финала со второй строчки.

Сенегальцы и поляки завершили выступление на турнире.

В плей-офф японцы и колумбийцы встретятся с англичанами или бельгийцами. Эти пары 1/8 финала определятся после того, как Англия и Бельгия сыграют между собой.

Уже известно, что путевки в четвертьфинал разыграют Россия и Испания (1 июля), Уругвай и Португалия (30 июня), Франция и Аргентина (30 июня), Хорватия и Дания (1 июля), Бразилия и Мексика (2 июля), Швеция и Швейцария (3 июля).