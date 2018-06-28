Сборная Молдовы отправилась на чемпионат мира по футболу

Любителей футбола, рок-музыки и балканских ритмов приятно удивит команда из Молдовы, которая отправилась в Волгоград. А затем она выступит в Ростове-на-Дону и в Москве.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Концертную программу "Гоол!", подготовленную специально для ЧМ-2018 представит в четверг в российском Волгограде молдавская группа Zdob Si Zdub.

Музыканты выложили в соцсети ролик, в котором в шуточной форме анонсируются концерты в рамках турне.

"Впервые в истории сборная Молдовы отправляется на чемпионат мира по футболу", — такой слоган звучит на видео.

Выступление молдавских рокеров пройдет в официальных фанзонах ФИФА: 28 июня в Волгограде, 30 июня в Ростове-на-Дону, а 11 июля в Москве.

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"Вы уже тут? Мы скоро начинаем", — написал лидер группы Роман Ягупов в соцсетях. Кстати, он родился в Волгограде. В Молдову его родители переехали в 1974 году, когда Роме исполнился 1 год.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.