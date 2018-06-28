Бельгия победила Англию на чемпионате мира: обе сборные вышли в плей-офф

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Сборная Бельгии со счетом 1:0 обыграла команду Англии в заключительном матче группы "G" на чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

Поединок прошел в Калининграде. На матче присутствовали 33 тысячи 973 зрителя. Единственный гол на 51-й минуте встречи забил бельгийский нападающий Аднан Янузай. Несмотря на поражение англичан обе команды еще до очного противостояния гарантировали себе участие в плей-офф.

Во второй игре Панама проиграла Тунису — 1:2.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Англия - Бельгия © Sputnik / Елена Руско

Футбол. ЧМ-2018. Матч Англия - Бельгия © Sputnik / Владимир Песня

Футбол. ЧМ-2018. Матч Панама - Тунис © Sputnik / Михаил Сербин 1 / 3 © Sputnik / Елена Руско Футбол. ЧМ-2018. Матч Англия - Бельгия

Таким образом, бельгийцы в 1/8 финала сыграют с Японией (2 июля, Ростов-на-Дону), а англичане — с колумбийцами (3 июля, Москва).

Также путевки в четвертьфинал мундиаля разыграют Россия и Испания (1 июля, Москва), Уругвай и Португалия (30 июня, Сочи), Франция и Аргентина (30 июня, Казань), Хорватия и Дания (1 июля, Нижний Новгород), Бразилия и Мексика (2 июля, Самара), Швеция и Швейцария (3 июля, Санкт-Петербург).